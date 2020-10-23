Арзамасова объяснила, почему спектакль «Камень» с ее участием убрали из репертуара Театра Наций

Актриса Лиза Арзамасова в Instagram объяснила, почему спектакль «Камень» с ее участием сняли из репертуара Театра Наций. По ее словам, постановка шла шесть лет и у каждого спектакля есть свой срок жизни. Она думает, что в этом есть как доля грусти, так и прелести.

«Спектакль — это живое! С настоящим бьющимся сердцем действие. Даже если сделать видео запись спектакля, невозможно будет прочувствовать те эмоции, которые испытывают зрители в зале и мы, актеры, на сцене. Это взаимный обмен энергией». Лиза Арзамасова

Как отметила подруга хореографа Ильи Авербуха, в ее жизни теперь освободилось место для новых театральных работ. Она думает, что эту пьесу вполне могут поставить в другом театре через много лет.

Напомним, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух лишь недавно рассказали о своей любви широкой общественности. Не исключено, что в следующем году хореограф женится на своей молодой избраннице, которая младше его на 21 год.