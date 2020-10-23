«Вообще не ограничиваем друг друга»: Ивлеева рассказала о семейной жизни с Элджеем

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева, общаясь со своими поклонниками в Instagram, рассказала о семейной жизни с мужем — рэпером Элджеем. По ее словам, они спокойно относятся к разлуке. В силу работы видятся они не очень часто, поэтому не успевают друг другу надоесть.

«Вообще не ограничиваем друг друга. Нет такого, мол, туда не ходи, с тем не общайся. Но нет такого, что парень идет куда-то и девок клеит. У нас доверие. Если ты человека любишь, доверяешь ему, все легко дается».

Настя Ивлеева

Как отметила Ивлеева, со совими бывшими молодыми людьми она предпочитает друзьями не оставаться. Она просто с ними не общается. Ивлеева не верит, что бывшие вдруг начнут давать ей дельные советы. Как она считает, они всего лишь преследуют свои цели, если выходят вдруг с ней на связь.

больше по теме Ивлеева и Элджей обосновались на Мальдивах на вилле за 760 тысяч рублей в сутки Звезды не жалеют денег на свой шикарный отдых.

Напомним, что Ивлеева и Элджей расписались в 2019 году. Причем друзья лишь через несколько месяцев узнали, что они уже давно муж и жена. Звезды сегодня неплохо зарабатывают. Элджей пишет и поет песни, а у Ивлеевой есть неплохой доход от телевидения и рекламы в социальных сетях.