«Уральские пельмени» объяснили, почему сценка о низких зарплатах учителей не попала в эфир

В пресс-службе «Уральских пельменей» объяснили, почему ролик о низких зарплатах учителей не был показан по телевидению. Ходили слухи, что всему виной цензура, которая не пропустила программу в эфир.

Между тем в пресс-службе заявили, что запись одной программы для телевидения длится два дня. Каждый день дается более 2,5 часов отснятого материала. В итоге в эфир попадает всего час десять минут, сообщает «Комсомольская правда».

«Несмотря на специальные сборники, которые мы придумываем, многие номера все равно рисковали остаться в архиве и не дойти до зрителя».

Пресс-служба «Уральских пельменей»

Напомним, что в ролике о зарплатах учителей «Уральские пельмени» подняли важную социальную тему. В сюжете высмеивается директор школы, который придумывает различные смешные объяснения низким зарплатам педагогов. В итоге оказывается, как считает директор, что учителя буквально купаются в роскоши. Просто якобы они сами этого не понимают.