Светлана Бондарчук проигнорировала похороны Ирины Скобцевой на Новодевичьем кладбище

По каким-то причинам модель не появилась на траурной церемонии.

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, Светлана, не пришла проводить в последний путь актрису Ирину Скобцеву, мать своего бывшего мужа. Звезду ждали на Новодевичьем кладбище, но она там так и не появилась.

Возможно, причина кроется в личности нынешней жены режиссера — известной актрисе Паулине Андреевой. Не исключен вариант, что Светлана Бондарчук просто не захотела сталкиваться с ней на кладбище.

Добавим, что в Instagram ранее Светлана Бондарчук одной из первых принесла соболезнования семье Ирины Скобцевой. В частности, она размещала совместный снимок с покойной женщиной и говорила, что актриса навсегда останется в ее сердце.

Напомним, что Ирине Скобцевой на момент смерти было 93 года. Ее похороны прошли на Новодевичьем кладбище столицы. Покоится звезда теперь рядом со своим мужем, режиссером Сергеем Бондарчуком, который ушел из жизни 26 лет назад.