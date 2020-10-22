«Оказывается, я родила»: Кети Топурия опровергла новость о родах

Ранее появилась информация о том, что Кети Топурия во второй раз стала мамой. Сообщался даже рост и вес новорожденного малыша. До этого артистку подозревали в том, что она скрывала беременность. Поводов было несколько, в том числе и просторные наряды, в которых появлялась артистка. Однако в своем Instagram Кети опровергла эту информацию.

«Мы на музыкальной базе, репетируем. Только что всех обзвонили, поздравили. Оказывается, я родила. Я очень вас прошу, не слушайте», — сказала Топурия.

В студии артистка с группой работает над новой песней «Селяви». Ранее Кети сообщила, что ее премьера состоится 30 октября.

Напомним, что у артистки есть дочь Оливия, которой пять лет. Она родилась в браке артистки с бизнесменом Львом Гейхманом.