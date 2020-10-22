Советы астролога: на что нельзя тратить деньги в ретроградный Меркурий

В первую очередь стоит быть осторожнее с покупками бытовой техники. Во всяком случае, по мнению Василисы Володиной.

Астролог Василиса Володина объяснила, на что нельзя тратить деньги в ретроградный Меркурий. До ноября неблагоприятное время для крупных покупок и серьезных решений.

«Они, к сожалению, могут оказаться неэффективными. Я рекомендую совершать как можно меньше покупок», — говорит в беседе с NEWS.ru Володина.

Эксперт подчеркивает, что лучше воздержаться от импульсивных трат, а если подобная вещь уже имеется, то вовсе не стоит заострять на ней внимание.

Если же покупка неизбежна, то прежде, чем принести товар домой, стоит убедиться в его целостности и сохранности. Например, проверить работу бытовой техники, прежде чем оплатить товар в магазине.

Поломки — это очень частое явление во время ретроградного Меркурия.

«Забирайте с собой чек из магазина, возможно придется делать возврат. А еще обходите стороной распродажи», — советует астролог.

Полезными тратами во время ретро-Меркурия будут траты на достижение внутреннего покоя. Например, можно сходить к психологу, купить грамотную книгу или поучиться астрологии.

«То есть, любое действие, которое помогает разобраться с собственной вытесненной болью, будет уместно», — отметила астролог.

Ретроградным называют время, когда планета движется по орбите в обратном направлении относительно Земли.