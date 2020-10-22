СМИ: Кети Топурия родила второго ребенка

Певица стала мамой еще в начале октября, но тщательно скрывает прибавление в семье.

34-летняя солистка группы «А-Студио» Кети Топурия стала мамой второго ребенка. О том, что певица находится в счастливом ожидании малыша, поклонники заподозрили уже давно. При этом сама звезда никак не комментировала слухи, а сама выходила в свет исключительно в суперсвободных платьях. Да и «сдала» коллегу не так давно Наталья Подольская. «Держишься», — заметила беременная жена Преснякова на опубликованном фото Топурии в Instagram.

Стало известно, что малыш у Топурии родился еще 5 октября, сообщает Telegram-канал «Курятник». Здоровенький малыш, весом 3,2 кг и ростом 50 см, появился на свет в роддоме «Лапино». Приводится даже сумма, на которую был составлен договор звезды шоу-бизнеса с медучреждением. За ведение беременности и роды Топурия отдала более трех миллионов рублей.

У звезды есть дочка от первого брака с бизнесменом Львой Гейхманом, пятилетняя Оливия. С 2018 года девушка в отношениях с Львом Деньговым, кольцо от которого певица совсем недавно засветила в своем Instagram.