Скелеты в шкафу: у вдовца Легкоступовой за плечами еще одна погибшая при загадочных обстоятельствах жена

В середине августа ушла из жизни заслуженная артистка России Валентина Легкоступова. Ей было 54 года. За пару месяцев до трагедии звезда вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова и казалась абсолютно счастливой.

Однако перед смертью артистка оказалась избита, об этом свидетельствуют результаты проведенной медэкспертизы. Под подозрением оказался вдовец певицы. И дочь погибшей звезды, Анетта Бриль, сразу предположила, что руки Фирсова не чисты.

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По показаниям Фирсова, Легкоступова поскользнулась в ванной и ударилась головой. Это привело к коме, из которой артистка уже не вышла. Однако пока вдовец проходит по уголовному делу как свидетель, пишет сайт «Комсомольская правда».

Стало известно, что в биографии Фирсова есть похожий случай, который сейчас проверяют правоохранители, — любимая яхтсмена умерла при загадочных обстоятельствах. И в Сети считают, что следствию стоит пристальнее изучить ситуацию с Легкоступовой.