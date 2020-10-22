Смягчили: Ефремову пересмотрели приговор

22 октября апелляционный суд рассмотрел жалобу Михаила Ефремова на приговор, в соответствии с которым артисту назначено 8 лет колонии общего режима. Несмотря на то, что звезда театра и кино просил не лишать его свободы, а заменить наказание на какое-то иное, приговор Пресненского суда оставлен в силе, лишь смягчен в части количества лет, которые предстоит провести знаменитости за решеткой — не 8 лет, а 7,5.

Напомним, звезда театра «Современник», заслуженный артист России Михаил Ефремов был признан виновным в автоаварии со смертельным исходом. 8 июня он двигался по центру Москвы в состоянии алкогольного опьянения и, не справившись с управлением, влетел лоб в лоб во встречное авто — фургон Сергея Захарова. Водитель погиб.