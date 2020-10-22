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«Прерву все отношения с алкоголем»: Ефремов попросил суд выпустить его из тюрьмы

Актеру снова дали последнее слово на заседании.

«Прерву все отношения с алкоголем»: Ефремов попросил суд выпустить его из тюрьмы
Михаил Ефремов. Фото: Global Look Press

22 октября в Мосгорсуде продолжилось заседание апелляционного суда по жалобе Михаила Ефремова на приговор, вынесенный ему полтора месяца назад в здании Пресненского дома правосудия. Заслуженного артиста отправили на 8 лет за решетку в колонию общего режима. Но сидеть звезда не хочет.

В последнем слове на апелляционном суде артист обратился к судье с просьбой заменить ему наказание на не связанное с лишением свободы. А также пообещал:

«Я прерву все отношения с алкоголем», — заверил артист.

А перед этим адвокат артиста и вовсе просил суд освободить актера.

Напомним, Ефремов осужден за пьяную аварию со смертельным исходом. 8 июня артист врезался в машину Сергея Захарова, погибшего позже в больнице.

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