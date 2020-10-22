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Опечаленный Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой прятался от журналистов на похоронах матери

Известный режиссер нес гроб матери вместе с внуками актрисы - Константином Крюковым и Сергеем Бондарчуком-младшим. На церемонии прощания с Ириной Скобцевой побывал корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Опечаленный Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой прятался от журналистов на похоронах матери
Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Globallookpress.com

2020 год стал сложным для всех. Однако 21 октября в семье Федора Бондарчука произошло трагическое событие. У режиссера умерла мама Ирина Скобцева, которая была знаменитой советской актрисой. Эта новость застала врасплох всех родственников артистки, а также е близких и многочисленных поклонников. Примечательно, что женщина умерла в один день с мужем Сергеем Бондарчуком старшим. Его не стало в 1994 году.

Церемония прощания с Ириной Константиновной прошла на Новодевичьем кладбище. Гроб несли Федор и внуки актрисы Константин Крюков и Сергей Бондарчук-младший. Но позже их сменили специальные люди. При этом родственники все равно не отходили от гроба. Под руку с Костей шла его жена Алина, а Федора сопровождала Паулина Андреева. Все они были одеты в черное и не забыли про защитные маски.

На кладбище собрались десятки людей. Пришли проводить в последний пусть Скобцеву Сергей Гармаш, который принес букет роз, а также Владимир Меньшов с веточками белых лилий. Во время похорон, журналистам не давали подходить близко к родственникам. Позже Бондарчук и его жена стали избегать представителей прессы. Режиссер прятался за спина охранников, а потом убитый горем мужчина за руку с супругой покинул кладбище.

Могила Ирины Константиновны утопала в цветах. Пасмурная погода только усиливала скорбь всех присутствующих. Напомним, что актриса снялась в десятках кинокартин: «Тихий Дон» 1992 года, «Очарованный странник» 1990 года, «Белы ночи» 1959 года, «Отелло» 1955 года. Она пережила смерть мужа Сергея Бондарчука-старшего, которого очень любила, а также смерть дочки Алены, которая не смогла победить рак.

Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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