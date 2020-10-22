Ирину Скобцеву похоронили рядом с мужем Сергеем Бондарчуком на Новодевичьем кладбище

Ирина Скобцева даже в пожилом возрасте продолжала сниматься в кино. С ней успели поработать многие современные актеры. Однако 21 октября артистка ушла из жизни. Причины ее смерти родные пока не огласили.

Федор Бондарчук не стал комментировать смерть своей мамы, а вот его жена Паулина Андреева выразила свою скорбь, опубликовав совместное фото со свекровью. Поклонники были убиты произошедшим. Многие огорчены уходом еще одной легенды советского кино.

22 октября на Новодевичьем кладбище состоялась церемония прощания с Ириной Константиновной. Еще до начала траурного шествия там собралось много людей, которые захотели проводить ее в последний путь. Гроб вынесли в закрытом виде. За ним сразу шел Федор Бондарчук с женой Паулиной. Не отставал от дяди Константин Крюков, которого тоже сопровождала супруга Алина. Родные покойной актрисы выглядели убитыми горем.

Пришли выразить свои соболезнования друзья и коллеги актрисы Сергей Гармаш с женой и Владимир Меньшов. Во время похорон, журналистов не подпускали близко к родственникам. Все присутствующие принесли цветы, поэтому после окончания траурной церемонии могила Скобцевой была буквально усыпана цветами. Федор исполнил последнюю волю мамы. Она упокоилась рядом со своим мужем Сергеем Бондарчуком. Примечательно, что они умерли в один день, но с разницей в 26 лет.

Напомним, что главным наследников многомиллионного наследства артистки стал Федор. Его сестра Алена ушла из жизни в 2009 году после длительной борьбы с раком. Скобцева успела познакомится не только с внуками, но и правнучками, которых у нее три.