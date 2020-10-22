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Жизнь после реалити: Саша Черно призналась, что ее не покидает чувство тревоги

На днях Саша Черно и Иосиф Оганесян покинули «Дом-2».

Жизнь после реалити: Саша Черно призналась, что ее не покидает чувство тревоги
Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official

Недавно Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями. В тот период пара жила на съемной квартире, но спустя время вернулась на «Дом-2». Однако несколько дней назад супруги решили покинуть реалити-шоу навсегда. Они переехали в съемную квартиру и теперь думают, чем заниматься.

Как призналась Черно своим фанатам в Instagram, у них уже есть предложения о работе, но все равно молодую маму иногда охватывает внутренняя тревога. Саша сравнила эти чувства с тем, когда человек долгое время работает на одном месте, а потом увольняется.

Недавно проект покинула еще одна пара — это Степан Меньщиков и Ангелина Монах. В их семье теперь не все гладко. На днях новоиспеченный отец засомневался в верности супруги и просил ее сделать ДНК-тест. Об этом Монах сообщила в своем микроблоге. К слову, результаты экспертизы доказали: шоумен биологический отец их общей дочки Степании.

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