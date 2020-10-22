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«Ребята пришли заработать»: Бородина не поверила учинившему скандал из-за «измены» Меньщикову

Как считает телеведущая, шоумен слишком часто сомневается в своих вторых половинках.

«Ребята пришли заработать»: Бородина не поверила учинившему скандал из-за «измены» Меньщикову
Ксения Бородина. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Ксения Бородина в Stories микроблога ответила на самые острые вопросы своих подписчиков. Одного из них заинтересовало, что происходит в семье шоумена Степана Меньщикова. Как известно, он с помощью теста ДНК решил узнать, кто отец его ребенка — дочери Степании.

Ксения Бородина отвечает на вопросы
Ксения Бородина отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/borodylia/

«Ребят, ну вы серьезно это смотрите? Это уже какое по счету сомнение? Ребята пришли заработать».

Ксения Бородина

Напомним, что ребенка Степану Меньщикову подарила Ангелина Монах. На снимках, которые бывший участник «Дома-2» выкладывает в социальных сетях, он все время рядом с ребенком.

Добавим, что Меньщиков и его жена не так давно покинули «Дом-2». Как отмечала жена шоумена, они с мужем уже давно переросли это шоу. По ее словам, сейчас они хотят сосредоточиться на воспитании своей маленькой дочурки, которая их еще больше сблизила.

Ранее Меньщиков с помощью теста ДНК узнал, что сын от бывшей жены Евгении Шамаевой не его. При этом он заботится о наследнике и помогает бывшей семье финансово.

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