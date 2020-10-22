«Ребята пришли заработать»: Бородина не поверила учинившему скандал из-за «измены» Меньщикову

Как считает телеведущая, шоумен слишком часто сомневается в своих вторых половинках.

Телеведущая Ксения Бородина в Stories микроблога ответила на самые острые вопросы своих подписчиков. Одного из них заинтересовало, что происходит в семье шоумена Степана Меньщикова. Как известно, он с помощью теста ДНК решил узнать, кто отец его ребенка — дочери Степании.

«Ребят, ну вы серьезно это смотрите? Это уже какое по счету сомнение? Ребята пришли заработать». Ксения Бородина

Напомним, что ребенка Степану Меньщикову подарила Ангелина Монах. На снимках, которые бывший участник «Дома-2» выкладывает в социальных сетях, он все время рядом с ребенком.

Добавим, что Меньщиков и его жена не так давно покинули «Дом-2». Как отмечала жена шоумена, они с мужем уже давно переросли это шоу. По ее словам, сейчас они хотят сосредоточиться на воспитании своей маленькой дочурки, которая их еще больше сблизила.

Ранее Меньщиков с помощью теста ДНК узнал, что сын от бывшей жены Евгении Шамаевой не его. При этом он заботится о наследнике и помогает бывшей семье финансово.