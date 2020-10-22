Оксану Самойлову заподозрили в обмане клиентов при продаже крема для «омоложения»

Косметическую компанию модели Оксаны Самойловой будут в самое ближайшее время проверять специалисты Роспотребнадзора. Напомним, что жена рэпера Джигана уже давно реализует различную продукцию, которая, как она считает, имеет чудотворный эффект. В частности, лифтинг и замедление старения.

Между тем, сразу несколько девушек, которые пользовались продукцией Самойловой пожаловались на нее. Дело в том, что никакого омолаживающего эффекта они не заметили. Как утверждают девушки, Самойлова просто продает по завышенной цене стандартный крем.

Две девушки уже обратились к юристам, заявления поданы в ФАС и Роспотребнадзор. Косметику в самое ближайшее время отдадут на экспертизу, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что Оксана Самойлова – счастливая мама сразу четверых детей. У нее подрастают от музыканта три дочки и сын, который относительно недавно появился на свет. Как известно, звезда не так давно собиралась развестись с мужем из-за его загулов, но, к счастью, им удалось решить все семейные неурядицы и помириться.