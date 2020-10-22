«Он не хочет ни с кем общаться»: продюсер Андрея Губина рассказал о состоянии музыканта

Продюсер музыканта Андрея Губина — Тарас Ващишин — в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, куда пропал его подопечный.

«Имеет право человек так сделать. Это его личный выбор. Это правда. Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески. Спасать и помогать ему не надо. Он просто устал от внимания. Надо ему дать возможность побыть в тишине. Тем более он человек творческий. Мы с ним общаемся, контактируем». Тарас Ващишин

Как сказал продюсер, запись нового альбома музыканта пока приостановлена. «Все находится в подготовительном периоде. Андрей не передумал записывать альбом. Тут все зависит от него. Потому что артист у нас — он. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо», — сказал Ващишин.

Напомним, что Андрей Губин с июля не появлялся на публике. Коллеги артиста забили тревогу, о чем уже написали ряд изданий светских хроник. Не секрет, что музыкант ведет затворнический образ жизни и на ТВ появляется крайне редко.