Всю тетрадь исписал: Ефремов в зале суда не выпускает ручку из рук

В здании Мосгорсуда возобновился процесс по рассмотрению апелляции Михаила Ефремова на приговор, вынесенный ему 8 сентября. Согласно решению суда, Заслуженный артист должен отсидеть 8 лет в тюрьме. Но звезда не согласна и попросила отменить столь суровое наказание, заменив его на не связанное с ограничением свободы.

Кроме того, Ефремов утверждает, что пошел на поводу адвоката Эльмана Пашаева, став игрушкой в его руках. Теперь интересы артиста представляет сразу трое правозащитников, которым запрещено общаться с прессой.

В зале суда Ефремов в ожидании вердикта апелляционной комиссии пишет кому-то письмо. В Сети уже начали гадать, кому оно адресовано. А может быть, это мемуары? Специальный корреспондент портала Teleprogramma.pro, присутствующий на процессе, заметил, что исписана уже вся тетрадь.

Напомним, в начале лета Михаил Ефремов, будучи пьяным, сел за руль авто и допустил лобовое столкновение с фургоном. Водитель встречной машины Сергей Захаров погиб. В ходе суда Заслуженный артист занял позицию невиновного – якобы за рулем в тот злополучный вечер находился не он.