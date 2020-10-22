«Трудовые будни»: Екатерина Вилкова свела с ума поклонников фото с окровавленной головой

Актриса Екатерина Вилкова в Instagram поделилась фотографией, которая едва не свела с ума ее многочисленных поклонников. На снимке она предстала с окровавленной головой. При этом звезда сделала удивленный вид, позируя в кадре.

«Решила-таки накраситься. Чай не девочка уже. В следующий раз еще и укладку сделаю. Трудовые будни». Екатерина Вилкова

«Екатерина, что с вами случилось?» «Не пугайте нас так больше», «Это, наверное, съемки «Шифра-3», «Екатерина, умеете же вы создать на ровном месте интригу. Вообще не надо так больше с нами поступать», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Екатерина Вилкова – популярная российская актриса театра и кино. Она замужем за известным актером Ильей Любимовым. В семье у звезд подрастают двое детей – дочери Павле в этом году исполнилось восемь лет, а сыну Петру – шесть. Вилкова старается все свободное время уделять своим наследникам, которых безумно любит и обожает.