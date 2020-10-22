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Никита Джигурда назвал Влада Кадони «рабом Бузовой» и едва не сошелся с ним врукопашную

Конфликт между звездами случился во время съемок программы «Бородина против Бузовой».

Никита Джигурда назвал Влада Кадони «рабом Бузовой» и едва не сошелся с ним врукопашную
Никита Джигурда. Фото: Globallookpress.com

Актер Никита Джигурда едва не подрался с ведущим «Дома-2» Владом Кадони в эфире программы «Бородина против Бузовой». Конфликт начался с того, что Кадони посоветовал Джигурде записать новую песню или сняться в кино. Как сказал телеведущий, друг балерины Анастасии Волочковой в последнее время занимается откровенным фриковством.

Влад Кадони
Влад Кадони. Фото: Globallookpress.com

Интересно, что стерпеть такие оскорбления в свой адрес Джигурда уже не смог. Он соскочил со своему места и отправился на разборки к Кадони.

«Ты – раб Бузовой, а не бог».

Никита Джигурда

Добавим, что Влад Кадони с юмором отреагировал на эти обидные слова в свой адрес. Он заявил, что его может вытошнить, если Джигурда не отойдет на необходимое расстояние. Также он посоветовал актеру почистить зубы. Звезд пришлось разнимать как раз Ольге Бузовой.

Напомним, что Никита Джигурда достаточно часто оказывается в центре различных скандалов. Многие считают, что он специально пиарится, чтобы о нем не забывала публика.

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