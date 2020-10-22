Жена Рамзана Кадырова умилила фотографиями с младшим сыном с праздника «Золотая осень»

Медни Айдамирова, как известно, без ума от своих наследников.

Жена Рамзана Кадырова Медни Айдамирова в Instagram поделилась снимками со своим младшим наследником. На фотографии можно увидеть их сына Абдуллаха, которому не так давно исполнилось четыре годика. Мальчик в детском саду принял участие в празднике «Золотая осень».

«Сегодня наши детки радушно встречали «Золотую осень». Сколько же впечатлений, радостных эмоций, веселья подарил праздник малышам. А уж веселиться наши дети умеют!» Медни Айдамирова

«Какие красивые ребятки. Сладкие», «Улыбки детей бесценны», «Я с ума схожу от Абдуллаха. Какой он у вас красивый ребенок», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что у Рамзана Кадырова и его жены, с которой он вместе много лет, десять общих детей. Шестеро дочерей и четверо сыновей. Четырехлетней Абдуллах — самый младший из детей. Также семья в свое время взяла двух ребятишек из детского приюта.