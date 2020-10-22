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«Привет! Все хорошо!»: Певцов запечатлел жену в толстовке оверсайз и брюках карго на кухне

Артист запечатлел Ольгу Дроздову за приготовлением чая.

«Привет! Все хорошо!»: Певцов запечатлел жену в толстовке оверсайз и брюках карго на кухне
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Фото: Global look press.

Дмитрий Певцов обнародовал в Сети видео, на котором запечатлел свою жену Ольгу Дроздову на кухне за домашними хлопотами. Актриса готовила чай и собиралась накрывать стол к завтраку.

Звезда при этом была облачена в серую толстовку оверсайз с граффити, широкие брюки карго и длинную футболку в тон базовому гардеробу. Верная супруга артиста, несмотря на ранний час, уже успела сделать пышную укладку, а в качестве аксессуара выбрала стильные очки в объемной пластиковой оправе.

«Привет! Со мной все хорошо!» — объявила застигнутая врасплох Ольга.

Эти видео Дмитрий обнародовал не случайно, любимец публики был вынужден это сделать, поскольку на некоторых интернет-ресурсах появилась информация касательно здоровья его второй половинки. В новостях сообщалось, что Дроздова, якобы, плохо себя чувствовала. Певцов попросил не доверять непроверенным источникам и отметил, что «скорая помощь», вызванная на дом, не всегда свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем.

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