«Она все впитала от Бондарчука»: Скобцева при жизни рассказывала о покойной дочери

В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» был показан архивный выпуск за 20 ноября 2017 года. В студии тогда была актриса Ирина Скобцева, которая несколько дней назад ушла из жизни. Пожалуй, самым тяжелым во время передачи стал момент, когда актриса рассказывала о своей дочери Алене Бондарчук. Актриса, как известно, ушла из жизни в 2009 году от рака.

«Мой муж Сергей всегда относился к своим детям, Алене и Феде, как к взрослым. Однажды Алена сидела на диване. Сергей подошел к ней и начал читать ей стихи. А она сказала: «Ну, папочка. Это уж не для детей». Ирина Скобцева

Как отмечала Скобцева, ее покойная дочь была не разлей вода с отцом. «Дочь все впитала от Бондарчука. У нее, скажу я вам, несладкая была жизнь. Она меня поддерживала после смерти мужа. Сейчас от Алены все передалось к Феде. Я могу сказать, что глава моей семьи Федор. Та же болезнь была у нее. Алена была дочерью своего отца», — замечала актриса.

Ирина Скобцева ушла из жизни в возрасте 93 лет. Ее похоронят 22 октября на Новодевичьем кладбище столицы.