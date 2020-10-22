«Буду очень скучать»: Крюков не может принять смерть родной бабушки

Константин в спешке выехал из Крыма, чтобы успеть на церемонию прощания с именитой родственницей.

20 октября неожиданно скончалась Ирина Скобцева. Народная артистка РСФСР была мамой Федора Бондарчука, а также бабушкой Константина Крюкова. Так вышло, что женщина ушла из жизни в один день с мужем Сергеем Бондарчуком, только он умер в 1994 году. Произошедшее стало настоящей трагедией для большой семьи, в которой почти все отпрыски продолжили актерскую династию.

Память Скобцевой почтила бывшая и нынешняя жены Бондарчука. Паулина Андреева с теплотой отозвалась о свекрови, как и Светлана Бондарчук. Однако тяжелее всего пришлось Константину Крюкову. Он был очень близок с бабушкой, поэтому до сих пор не может принять ее уход. В соцсети актер поделился снимком артистки и попытался выразить свои чувства. Поклонники сразу заметили, что ему очень трудно.

«Ушла из жизни моя бабушка, Ириша. Не могу писать здесь слова… Очень тебя люблю и буду очень скучать, родная Ириша! Царствия Небесного!» — написал Константин.

Неделю назад он уехал на машине вместе с женой Алиной Алексеевой в Крым, чтобы отдохнуть. У них подрастает дочка Юлия. Но теперь актер спешно покинул Черноморское побережье, чтобы успеть на похороны любимой бабушки.

«Великая, прекрасная! Мои соболезнования, Костя !!! Светлая память!» — написала Лиза Боярская. «Мои самые искренние и глубокие соболезнования! Царствие небесное бабушке твоей. Человек легенда. Вечная память», — присоединилась Мария Берсенева.

Церемонию прощания пройдет на Новодевичьем кладбище 22 октября. Сын Скобцевой занимается организацией похорон. Ему помогают Паулина и бывшая жена Светлана. Стоит отметить, что артистка очень любила сына. Именно он помог ей пережить смерть мужа, а потом и дочери Алены, которая скончалась от рака. Федор знал, что его мама хотела бы найти последнее пристанище рядом с обожаемым мужем, поэтому долго не думал с тем, где похоронить Ирину Константиновну.