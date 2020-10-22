«Дерзкая беременяшка!»: Подольская сверкнула подтянутыми бедрами в прозрачной тунике

Наталья Подольская наслаждается своей беременностью на сто процентов. Певица должна родить со дня на день, но даже в это время не желает пропадать из поля зрения своих поклонников.

Девушка к удивлению многих россиян, отправилась без мужа, но с сестрой и сыном в августе с отпуск в Турцию. При этом рыжеволосая звезда то и дело публиковала оттуда пляжные фотокадры, меняя один купальник за другим. А на слова хейтеров о том, что женщины в положении себя так не ведут, только отшучивалась в ответ.

«Я надеюсь на море беременным в купальнике можно находиться?! Или вообще все нельзя?» — вопрошала она в своем Instagram.

Позже Наталья отправилась в Ялту, уже с супругом и наследником Артемием. Но и оттуда продолжила выкладывать в микроблог снимки в купальнике.

Сейчас артистка ожидает рождения малыша в Москве, однако и этот момент не остановил Подольскую от публикаций фото в пляжных нарядах. Кадр звезда нашла в личных архивах, но все-таки с уже заметным животиком. Девушка запечатлелась в светло-коралловом купальнике в его припыленном оттенке и облегающей прозрачной тунике, вызвав шквал различного рода комментариев.