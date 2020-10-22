В семье у Ивана Телегина и его новой пассии случилось пополнение

В семье у известного российского хоккеиста Ивана Телегина произошло пополнение. Вместе со своей новой пассией Марией Гончар он завел сразу двух собак. Причем его вторая половинка даже создала для симпатичных псов отдельную страничку в Instagram.

Известно, что одну из собак зовут Юки. Она — беленькая. А вторую, рыжую, пара назвала Фокси.

Напомним, что Иван Телегин около года назад расстался со своей женой популярной певицей Пелагеей. Причем на данный момент пара еще официально не разведена, поэтому Мария Гончар чисто формально считается любовницей спортсмена.

Напомним, что в последнее время у Пелагеи и Телегина возникают конфликты. Адвокат хоккеиста, к примеру, утверждает, что исполнительница не дает ему видеться с дочкой Таисией. Со своей стороны, Пелагея опровергает эту информацию. Ранее она говорила, что ее муж видится с наследницей. Правда, это происходит в доме ее мамы под ее надзором.