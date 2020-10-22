«Дочь, с трехлетием!»: Ковальчук показала, какой праздник устроила для Амелии в день рождения

Единственной дочери Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова Амелии исполнилось три годика. Музыканты решили устроить малышке большой праздник в стиле мультфильма «Снежная королева» с анимацией и настоящим сказочным представлением, а также с приглашением друзей малышки. Певица показала кадры с детской вечеринки у себя в Instagram.

«Красота сумасшедшая! Боже мой, я снова хочу быть маленькой! Дочь, с трехлетием!» — поздравила мама дочку.

Кроме того, среди сказочных персонажей был любимый герой именинницы из мультфильма «Холодное сердце» Олаф. Ковальчук рассказала, что маленькая Амелия «просто мечтала о встрече» с этим милым снеговичком: «Олаф – это наша любовь!».

В финале маленькую именинницу ждали игры в бумажном «море». Повеселилась и звездная мама. «Это любимый мой момент на детских днях рождения», — призналась Ковальчук.

Кстати, в день рождения дочки Юлия Ковальчук впервые опубликовала трогательное фото с новорожденной малышкой. Они с мужем скрывают девочку от прессы и поклонников, и даже самые преданные фанаты пары не могут сказать, на кого же больше похожа Амелия.