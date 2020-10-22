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«Многие артисты уйдут из профессии»: Разин обозначил сроки возобновления гастрольной деятельности

По словам продюсера, некоторые российские звезды сейчас продают свое имущество.

«Многие артисты уйдут из профессии»: Разин обозначил сроки возобновления гастрольной деятельности
Андрей Разин. Фото: Globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что гастрольная деятельность в России не возобновится ранее июля 2021 года. Как заверил продюсер, в ноябре в нашей стране начнется вакцинация от коронавируса, которая завершится как раз к лету следующего года.

По словам Разина, в Европе начнут прививать от коронавируса только в феврале 2021 года. На эту процедуру потребуется как минимум девять месяцев, поэтому заграничных туров в следующем году не будет.

«На этом фоне, многие звезды нашей страды, которые потеряли работу и не имеют дополнительного заработка, вынуждены продавать свое имущество, и расставаться со своими коллективами. Как я и предсказывал, многие артисты будут вынуждены уйти из профессии».

Андрей Разин

Напомним, что сразу несколько российских звезд уже жаловались на бедственное положение артистов из-за пандемии. По их словам, многие действительно будут вынуждены уйти из профессии.

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