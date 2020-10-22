«С ним что-то происходит»: Андрей Губин перестал выходить на связь с друзьями и коллегами

Последний раз «мальчик-бродяга» появлялся на публике в июле этого года, когда пел на вечеринке хит Леонида Агутина «На сиреневой луне».

Друзья и коллеги музыканта Андрея Губина находятся в легкой панике из-за его неожиданного «исчезновения». Певец перестал выходить на связь с близкими людьми. Последний раз он появлялся на публике в июле этого года, когда пел в одном из ночных клубов на мероприятии хит Леонида Агутина «На сиреневой луне». После этого он словно испарился. Музыкант, надо признать, уже давно ведет крайне затворнический образ жизни.

«С ним что-то происходит. Мы не можем узнать, как он вообще себя чувствует и нужна ли ему помощь. Двери никто не открывает, телефон недоступен. Он просто пропал». Андрей Губин

Друзья отмечают, что Губин уже давно не выходит из дома. Он не читает сообщения в телефоне и не берет трубку телефона, пишет «Комсомольская правда».

больше по теме Андрей Губин впервые за много лет спел перед публикой Музыкант исполнил хит Леонида Агутина «На сиреневой луне».

Напомним, что уже несколько лет ведутся разговоры о возвращении Андрея Губина на сцену. Его близкие утверждали, что он готовит некий музыкальный материал. Правда, он почему-то никак не предоставляет его на суд публике. Возможно, что его планы спутала пандемия.