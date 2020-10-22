«С ним что-то происходит»: Андрей Губин перестал выходить на связь с друзьями и коллегами

Друзья и коллеги музыканта Андрея Губина находятся в легкой панике из-за его неожиданного «исчезновения». Певец перестал выходить на связь с близкими людьми. Последний раз он появлялся на публике в июле этого года, когда пел в одном из ночных клубов на мероприятии хит Леонида Агутина «На сиреневой луне». После этого он словно испарился. Музыкант, надо признать, уже давно ведет крайне затворнический образ жизни.
«С ним что-то происходит. Мы не можем узнать, как он вообще себя чувствует и нужна ли ему помощь. Двери никто не открывает, телефон недоступен. Он просто пропал».
Друзья отмечают, что Губин уже давно не выходит из дома. Он не читает сообщения в телефоне и не берет трубку телефона, пишет «Комсомольская правда».
Напомним, что уже несколько лет ведутся разговоры о возвращении Андрея Губина на сцену. Его близкие утверждали, что он готовит некий музыкальный материал. Правда, он почему-то никак не предоставляет его на суд публике. Возможно, что его планы спутала пандемия.