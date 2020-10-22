Ольга Кабо поделилась редкими снимками Рамзана Кадырова с женой и дочкой

Актриса Ольга Кабо в Instagram поделилась редкими фотографиями семьи видного политического деятеля Рамзана Кадырова. На кадрах он запечатлен, в частности, со своей женой Медни Айдамировой и дочерью Айшат. Все они побывали на постановке с участием именитой актрисы.

Ольга рассказала, что в Грозном, куда отправилась с гастролями, она сыграла в спектакле «В горы за тобой». В нем поднята тема депортации чеченцев в Казахстан в годы Второй мировой войны.

«С залом творилось что-то невероятное: они либо замирали и были безмолвны; то, вдруг, слышались всхлипывания, и на глазах искрились слезы; то, наоборот, зал взрывался аплодисментами!»

Ольга Кабо

Напомним, что у Рамзана Кадырова, который уже много лет женат на своей односельчанке Медни Айдамировой, десять общих детей. Четыре сына и шесть дочерей. Кроме того, в 2007 году семья Рамзана Кадырова усыновила двух сирот из детского приюта.