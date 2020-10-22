«Мне тепло и уютно»: Смехова в лавандовом пальто-рубашке появилась на прогулке

Актриса сообщила, что победила коронавирус и может появляться на публике.

Алика Смехова после перенесенного коронавируса впервые появилась на прогулке. Актриса сообщила, что повторные тесты на CoViD-19 дали отрицательные результаты. Звезда была необыкновенно рада наконец-то вдохнуть свежего воздуха и выгулять обновку — артистка приобрела актуальное в этом сезоне пальто-рубашку оверсайз.

«Мне тепло и уютно в новом пальто», — прокомментировала Смехова

Эвелина Хромченко рассказывала, что теплые рубашки сейчас практически приобрели характер вирусного тренда — они везде и во всем. Теперь они перерождаются в куртки, плащи и пальто или носятся вместо них.

Отметим также, что Алика выбрала одежду модного лавандового цвета. О том, что этот тон актуален сейчас сайту Teleprogramma.pro рассказал дизайнер одежды Сергей Никулин. По словам эксперта, редкий модный дом в сезоне 2020-2021 не отметился моделями в лавандовом цвете.