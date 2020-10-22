«Никакенские! Даже нет надбровных дуг»: Гузеева прошлась по женщинам с искусственной красотой

Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся» на Первом канале раскритиковала женщин с искусственно созданной внешностью.

В беседе с богатым женихом – антикваром Сергеем из Санкт-Петербурга – она заметила, что его работа требует больших усилий, ведь вещи нужно восстановить так, чтобы этого никто не заметил. Эти манипуляции телезвезда сравнила с некоторыми современными дамами, которые в погоне за красотой, делают себя практически неузнаваемыми.