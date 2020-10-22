«В Питере два варианта: пить или на балет ходить»: девушка Байсарова заинтриговала подписчиков

Мария провела вечер в ресторане, но при этом не показала, кто составил ей компанию.

Девушка Дени Байсарова, младшего сына актрисы Кристины Орбакайте, Мария в Instagram смогла по-настоящему заинтриговать своих подписчиков. Она разместила два снимка. На первом она находится в ресторане в Санкт-Петербурге. Причем на столе стоит два бокала с шампанским. Кто был ее спутником в этот вечер она в итоге так и не рассказала.

Второй снимок сделан, судя по всему, в одном из городских театров. Правда, и здесь она позировала в гордом одиночестве, не распространяясь о сопровождающих.

«В Питере два варианта: пить или на балет ходить. Или можно совместить». Девушка Дени Байсарова

«Кто же спаивал такую красотку?», «Исключительно только так. Но с кем вы были?» — стали задавать вопросы в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария уже знакома с певицей Аллой Пугачевой, бабушкой Дени Байсарова. На ее страничке даже был совместный снимок с Примадонной. Известно, что девушка учится в престижном вузе, а также увлекается конным спортом. При этом речи о свадьбе с Дени Байсаровым пока не идет. Часть пользователей и вовсе склонны предполагать, что они уже расстались. Мария давно не выкладывает фотографии с молодым человеком.