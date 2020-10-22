«Будущая бабушка?! Выглядит шикарно»: Валерия в мокром бикини лишила фанатов дара речи

Ранее стало известно, что невестка 52-летней певицы — Лиана — находится в интересном положении. Совсем скоро у жены Иосифа Пригожина появится первый внук.

В свои 52 года певица Валерия выглядит невероятно молодо. Сам музыкальный продюсер Иосиф Пригожин говорил о том, что он гордится и восхищается своей второй половинкой. Ведь поп-дива не пропускает ежедневных тренировок даже на отдыхе. Возлюбленный артистки заверил, что не у каждого мужчины есть такая сила воли. И результат, как говорится, на лицо. Стоит только посмотреть, как шикарно выглядит знаменитость — подтянутый животик, отсутствие растяжек, нет и намека на целлюлит и возрастные изменения кожи. Просто потрясающе!

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На одном из архивных летних кадров, которые Валерия публиковала в личном микроблоге, она предстала в мокром розовом купальнике, похваставшись роскошной талией и красивой линией декольте. Поклонники не смогли найти изъяна в безупречной фигуре поп-дивы.