«Будущая бабушка?! Выглядит шикарно»: Валерия в мокром бикини лишила фанатов дара речи

В свои 52 года певица Валерия выглядит невероятно молодо. Сам музыкальный продюсер Иосиф Пригожин говорил о том, что он гордится и восхищается своей второй половинкой. Ведь поп-дива не пропускает ежедневных тренировок даже на отдыхе. Возлюбленный артистки заверил, что не у каждого мужчины есть такая сила воли. И результат, как говорится, на лицо. Стоит только посмотреть, как шикарно выглядит знаменитость — подтянутый животик, отсутствие растяжек, нет и намека на целлюлит и возрастные изменения кожи. Просто потрясающе!
На одном из архивных летних кадров, которые Валерия публиковала в личном микроблоге, она предстала в мокром розовом купальнике, похваставшись роскошной талией и красивой линией декольте. Поклонники не смогли найти изъяна в безупречной фигуре поп-дивы.
«Соблазнительно, но не пошло», «Восхитительная, фигурка как у девочки», «А ведь скоро внуки пойдут! Ух, какая бабушка, так вас назвать и язык не поворачивается», «Любуемся и восхищаемся вашей красотой», «Валерия всегда была очень привлекательной, а с возрастом только краше стала», «Будущая бабушка?! Выглядит шикарно!», «До чего же она хороша, лицом ягодка», «Дети выросли, а мама забыла постареть!!», «Женщина-мечта», «Я залюбовался», «Талия тонюсенькая», — отметили поклонники.