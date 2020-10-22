«Дети увидели меня при свете дня»: Константин Хабенский рассказал о воспитании дочек

Как отметил актер и режиссер, раньше у него был такой график, что наследницы видели его только по скайпу.

Режиссер и актер Константин Хабенский заявил, что на карантине очень много времени провел со своей семьей. Если раньше дочки видели его в основном по скайпу, то во время пандемии смогли наконец-то рассмотреть вблизи.

«Когда я уходил, они спали, приходил – спали. А тут дети увидели меня при свете дня». Константин Хабенский

Как отметил Константин Хабенский, для него это большое достижение. На карантине с детьми в силу их возраста он много фантазировал. Также он заметил, что не учил, как некоторые на самоизоляции иностранные языки. Для него было важно общаться на родном, чтобы его не забыть, сообщает портал «7 дней».

Напомним, что у Константина Хабенского от актрисы Ольги Литвиновой подрастают две дочери. Старшей наследнице четыре годика, а младшей всего годик. Также у него есть сын от первого брака с журналисткой Анастасией Смирновой. Женщина умерла в 2008 году. Сын живет в Барселоне с бабушкой.