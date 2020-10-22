Теплое, но с сюрпризом: почему трикотажное платье должно быть коротким, объяснила Хромченко

На Первом канале в эфире шоу «Модный приговор» «народный стилист» предложил свой вариант образа для участницы проекта Эллы. Женщина вышла на сцену, облаченная в белое трикотажное платье ниже колен, укороченные джинсы, куртку-дубленку и маскулинные сапоги на массивной подошве.

Александр Васильев заметил, что белое платье освежает даму. И рассказал, что вещи именно этого цвета очень актуальны сейчас (мы об этом писали ранее).

Эвелина Хромченко поддержала ведущего, заметив, что белое платье сегодня является отдельным жанром. Однако, если говорить именно о трикотажных платьях, то с ними нужно быть очень осторожнее. Безусловно, в таких нарядах очень комфортно в холодные времена года, но они моментально теряют форму при носке. Стоит только присесть и тут же сзади образуется вытянутый шар, который портит все впечатление от стиля. Тем не менее, проблему эту решить можно.