Теплое, но с сюрпризом: почему трикотажное платье должно быть коротким, объяснила Хромченко

На Первом канале в эфире шоу «Модный приговор» «народный стилист» предложил свой вариант образа для участницы проекта Эллы. Женщина вышла на сцену, облаченная в белое трикотажное платье ниже колен, укороченные джинсы, куртку-дубленку и маскулинные сапоги на массивной подошве.
Александр Васильев заметил, что белое платье освежает даму. И рассказал, что вещи именно этого цвета очень актуальны сейчас (мы об этом писали ранее).
Эвелина Хромченко поддержала ведущего, заметив, что белое платье сегодня является отдельным жанром. Однако, если говорить именно о трикотажных платьях, то с ними нужно быть очень осторожнее. Безусловно, в таких нарядах очень комфортно в холодные времена года, но они моментально теряют форму при носке. Стоит только присесть и тут же сзади образуется вытянутый шар, который портит все впечатление от стиля. Тем не менее, проблему эту решить можно.
«Если вам нравится мягкий укутывающий трикотаж, то либо пусть платье будет короче, либо это может быть кардиган», — прокомментировала эксперт моды.