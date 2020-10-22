«На берегу неба»: Валерия в небесно-голубом платье-рубашке и трендовых мюлях отметилась в Дубае

Певица Валерия решила продлить лето и отправилась в отпуск вместе с мужем Иосифом Пригожиным в Дубай. На отдыхе звезда предпочитает появляться в женственных нарядах, меняя одну шляпку за другой.

Она уже отметилась возле отеля в белом хлопковом платье с кружевом и соломенной шляпке с розовым бантом. А также прокатилась на яхте в похожем головным уборе, выбрав более широкополый вариант. Наряд – практически аналогичный: легкий, натуральный, летящий и романтичный.

Прогуливаясь с супругом по набережной, Валерия была впечатлена 163-этажным небоскребом Бурдж-Халифа, который считается самым высоким в мире. В небесно-голубом платье-рубашке и трендовых белых мюлях с квадратным мысом, а также с сумочкой в тон обуви звезда запечатлелась на фоне этого внушительного сооружения.