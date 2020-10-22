Максим Виторган высказался о зимней «встрече» у московского кафе с Константином Богомоловым

События происходили в январе 2019 года, когда актер еще был женат на светской львице Ксении Собчак.

Актер Максим Виторган в интервью для YouTube-канала «В Дебри» вспомнил события, которые происходили в январе 2019 года. Тогда, напомним, Сеть облетел ролик, на котором человек, очень похожий на Виторгана, дерется с режиссером Константином Богомоловым около московского кафе. Пользователи считали, что причиной драки стала телеведущая Ксения Собчак. Якобы Виторган узнал об изменах светской львицы, которая на тот момент была его женой, и решил разобраться с режиссером.

«Я даже комментировать это не буду. Ни в какую «Кофеманию» я не ездил на встречу с Богомоловым». Максим Виторган

Также Виторган заявил, что сохранил с Собчак после развода добрые отношения. Они вместе заботятся о сыне. Причем, как сказал актер, он буквально тает около Платона. А вот с сыном своей новой возлюбленной Нино Нинидзе ведет себе более строго.

Напомним, что в марте 2019 года Собчак и Виторган объявили о расставании. В сентябре того же года, телеведущая вышла замуж за Богомолова.