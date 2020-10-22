Ольга Бузова в припыленно-розовом платье с английским воротником отметилась на шопинге

Ольга Бузова – известная модница, певица старается быть в тренде и трепетно следит за изменениями в актуальных течениях. Это не раз подчеркивали эксперты Teleprogramma.pro.

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Кроме того, звезда хорошо зарабатывает, занимая вторую позицию в списке Forbes в числе самых богатых молодых представителей российского шоу-бизнеса. При таких возможностях, ведущая «Дома-2» не экономит, частенько приобретая брендовые вещи, которые по карману не каждому. К примеру, на одном из последних свиданий с Давой она засветилась в туфельках Valentino. К ним она подобрала изящное мерцающее платье с расцветкой, имитирующей окрас зебры. Что, по словам имидж-стилиста Ольги Трофимовой, все еще остро актуально по настоящий момент.

А накануне Бузова в припыленно-розовом платье с английским воротником и воланами засветилась за покупками целого списка брендовых вещей. Счастливая певица обнародовала в личном блоге фото с пакетами, на которых значились такие дорогостоящие марки, как Louis Vuitton, Chanel и Valentino.