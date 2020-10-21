«Я в восторге!»: Навка в водолазке и юбке миди по фигуре пришла в театр с Песковым

45-летняя Татьяна Навка вместе с мужем Дмитрием Песковым побывала в МХТ им. Чехова. Как выяснилось фигуристка, насладилась новой постановкой «Мужья и жены». В своем микроблоге олимпийская чемпионка в танцах на льду разместила свежий пост, позировав на отчетном фото с именитыми артистами за кулисами сцены. В кадре рядом со спортсменкой предстали: Александра Ребенок, Дарья Мороз и братья Верники.

«Ну что сказать?! Актуальная тема во все времена в постановке Богомолова в исполнении потрясающей команды наших актеров! Я в восторге! Четкая подача, верные слова, различные варианты развития отношений, яркие «типажи» мужей и жен. В итоге складываются в нетривиальный спектакль о судьбах людей! МХТ один из мной любимых театров, постановки которого всегда заставляют задуматься вне зависимости от жанра спектакля, который ты только что посмотрела! И этот спектакль не исключение», — добавила Татьяна, восхитившись игрой актеров.

На публике фигуристка появилась в весьма нетривиальном аутфите, примерив черную лаконичную юбку миди по фигуре. Образ Татьяны дополнила водолазка и аксессуары, в виде подвески с кулоном. А также лаковые полуботинки на плоской подошве и без каблука. Белокурые локоны знаменитость оставила распущенными, уложив волосы в виде крупной голливудской волны.