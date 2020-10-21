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«Смертельный номер»: Пынзарь в крохотном бикини встала на четвереньки, взявшись за весло

Экс-участница «Дома-2» успешно осваивает доску для серфинга.

«Смертельный номер»: Пынзарь в крохотном бикини встала на четвереньки, взявшись за весло
Дарья Пынзарь. Фото: Instagram.com/darya_pinzar86

Экс-участница «Дома-2» вызвала неоднозначную реакцию у своей второй половинки, решив освоить доску для серфинга. На личной страничке в Instagram Дарья Пынзарь опубликовала свежие морские кадры, рассказав о своем новом экстремальном увлечении. За кадром, к слову, слышится голос мужа светской львицы, который подшучивает над избранницей, ожидая, что она не удержит равновесия и все-таки плюхнется в воду.

«Так-так, смертельный номер!!» — иронизирует над Дашей ее муж, который советовал девушке не отплывать далеко от берега.

Вот только Пынзарь своего возлюбленного не послушала.

«Отгадайте упала или нет?!» — обратилась к поклонникам звезда реалити-шоу.

Надо ли говорить, что при этом Дарья приняла весьма провокационную позу, встав на четвереньки и взявшись за весло. При этом Пынзарь блеснула прелестями фигуры в белоснежном мини-бикини, сразив поклонников соблазнительными изгибами звездного тела.

«Красавица, и это мама двух сыновей?!», «Главное чувственно!!», «Даша, какая ты умница», «Смелая, так держать», «Это стиль собачки?!», «Хороша до невозможности», «Симпатюля», — отметили фолловеры.

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