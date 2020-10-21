Елена Валюшкина не стала отменять спектакль из-за плохого самочувствия

Актриса из фильма «Я худею» поделилась с поклонниками своим недомоганием, но позже успокоила — тревога ложная.

Актриса Елена Валюшкина чуть не пополнила ряды звезд, заболевших коронавирусом. Она призналась поклонникам, что почувствовала недомогание.

«Встала сегодня с гадким ощущением, вот, подкралась и ко мне эта гадина», — признается Валюшкина.

Поклонники забили тревогу. Неужели актриса тоже подхватила CoViD-19. Елену завалили вопросами: оно или нет, но ответа получить так и не удалось. Пока рано делать выводы, честно призналась Валюшкина.

«Всем заболевшим — скорейшего выздоровления. Здоровым — не влипнуть. А я надеюсь, что это все-таки усталость», — заключила знаменитость.

За десять часов в комментариях под последним постом появились сотни сообщений со словами поддержки, советами и целебными рецептами. Видимо помогло, под вечер Елена опубликовала жизнеутверждающий пост.

«Чувствую себя хорошо. Температуры нет. Запахи ощущаю. Немного психанула. Держимся», — порадовала поклонников Валюшкина.

В пятницу, 23 октября, в театре Моссовета она играет в спектакле и не планирует срывать постановку, пишет сайт Актуальные новости.

Ранее сообщалось, что актриса театра и кино Ольга Дроздова госпитализирована с коронавирусом, но в беседе с ФАН жена Дмитрия Певцова заверила, что это глупости.