Явно не Кристина: Гарик Харламов случайно показал в своей квартире молодую девушку

Юморист решил заснять на камеру, как ему звонят мошенники. Во время разговора на его кухне хозяйничала длинноволосая шатенка.

Гарик Харламов почти семь лет прожил в браке с Кристиной Асмус. Многие считали их крепкой парой, но минувшим летом вскоре после карантина они объявили о расставании. Даже ради дочки Анастасии супруги решили не сохранять брак. Пока Кристина с головой ушла в работу, юморист был замечен на вечеринках и в караоке-барах. А также ему приписали роман с Яной Кошкиной, но он лишь посмеялся над сплетнями.

А теперь поклонники уверены, что у Гарика новая девушка. Артист решил снять на камеру, как общается с мошенниками, которые позвонили ему и пытались узнать кодовое слово. Пока он вел диалог с злоумышленниками, на заднем плане «засветилась» девушка. Она была без макияжа в спортивном костюме бежевого цвета. Шатенка собрала длинные волосы в хвост и прошла на кухню. Более того, женский смех был слышен, когда Харламов «тролил» мошенников.

Поклонники оценили юмор артиста, но больше всего их заинтересовала девушка, которая вела себя как хозяйка в доме Гарика. «А кто это у вас Гарик? И ходит сзади», «На голос Яны Кошкиной похоже», «У вас там девушка», «Смех женский», «Гарик, кто это с вами?!», «В гриме не узнать, что за барышня?! Это из «Гусара»?», «Подружку нашел», — стали комментировать пост подписчики.

Пока Харламов не пояснил, кто составляет ему компанию дома. При этом не стоит исключать, что это его родственница, так как у артиста есть сестры-близнецы Катя и Алина. Напомним, что Асмус уже около недели находится на самоизоляции. Актриса заразилась коронавирусом, поэтому лечится дома. При этом дочка живет с ней, но не контактирует. Даже домашние задания они делают по видеосвязи. Поэтому Кристина не могла оказаться дома у Гарика.