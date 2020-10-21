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«Женщина не должна стареть»: 51-летняя Марина Газманова смело оголила плечи

Она знает секрет, который позволит жить без «скрюченности и некрасивости».

«Женщина не должна стареть»: 51-летняя Марина Газманова смело оголила плечи
51-летняя Марина Газманова оголила плечи, доказав, что «женщина не должна стареть». Фото: instagram.com/marinagazmanova

Супруга Олега Газманова поделилась своими мыслями на тему старости. Марине Газмановой 51 год, но глядя на эту стройную брюнетку сложно поверить, что она перешагнула полувековой юбилей.

Рассуждая на тему возраста, она отметила, что «женщина не должна стареть», но при этом нельзя игнорировать свое тело. Только в нем кроется залог правильного старения, без «скрюченности и некрасивости».

«Ведь женщина может постоянно возрождаться! И после 40 лет, и после 50, — может быть новый виток и расцвет», — заключила Газманова, опубликовав шикарный снимок, который, к слову, можно увидеть в Instagram светской львицы по этой ссылке.

Знаменитость привыкла прислушиваться к своему телу и тщательно следить за ним. Результат от этого взаимодействия видно невооруженным глазом: на многих снимках она демонстрирует соблазнительную фигуру, изгибам которой могут позавидовать 18-летние красотки, пишет сайт OA.

Ранее Родион Газманов, сын знаменитого исполнителя, решил на себе испытать действие новой вакцины от коронавирусной инфекции, пишет сайт argumenti.ru.

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естественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастаМарина Газмановамода и стильНовости googleОлег Газманов