Чтобы смягчить приговор: Ефремов выплатил три миллиона рублей близким погибшего водителя

Только на таких условиях они не будут возражать против изменения срока заключения для актера.

Адвокат Александр Добровинский подтвердил, что Михаил Ефремов выплатил родным Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП водителя, три миллиона рублей.

Потерпевшими признаны вдова, сын и брат умершего мужчины. Только на условиях компенсации они не будут возражать против смягчения срока для актера.

«Сегодня на наши иски мы получили подтверждение, что каждый из трех потерпевших получил по одному миллиону рублей», — заявил Добровинский 5-tv.ru.

А вот бывший защитник актера Эльман Пашаев считает, что судья не будет смягчать приговор, если назначенные экспертизы ничего не выявят, сообщает телеканал «360».

Михаил Ефремов и его защита надеется, что внушительная компенсация будет учтена судом и позволит сократить тюремный срок. Согласно первому приговору, который был вынесен в августе, актер проведет в тюрьме 8 лет.

Чтобы добиться сокращения срока, защитник Ефремова Петр Хархорин не только уладил финансовые вопросы, но и собрал подписи у 28 значимых деятелей культуры, которые вступились за виновника ДТП.