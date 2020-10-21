«Аппетит разгулялся»: полуобнаженная Глюк’oZa в бордовом бикини засветила прелести

Глюк’oZa не стесняется демонстрировать в Instagram смелые пляжные кадры. На этот раз эффектная блондинка смело оголилась у пальмы, запечатлев соблазнительные округлости и прелести фигуры. Стоит отметить, что жена Александра Чистякова знает, как привлечь внимание своих поклонников. Она то и дело показывает полуголые снимки, позируя практически в костюме Евы. Девушка оголила изящные бедра и округлые ягодицы, показав, что скрывает под одеждой.

«Дерзкая и такая эффектная», «Муж-то куда смотрит?!», «Аппетит разгулялся!!», «Вас хочет вся мужская половина ваших подписчиков, Нати! Перестаньте нас дразнить», «Эротичность зашкаливает», «Горячая штучка», «Ух, это просто огонь», «Любуемся вашими булочками, какая вы красотка!!», «Такая стройная, мечтаю о таких же формах», «Сколько же труда вложено, чтобы так выглядеть», «Пикантно и смело», «Секси! Слюньки потекли на вас», «Шикарная», — отметили поклонники.

Сама Глюк’oZa дала понять, что не собирается прятать фигуру под мешковатой одеждой только ради того, чтобы успокоить хейтеров. Девушка не для того выкладывается на максимуме своих сил, устраивая парные тренировки с мужем, чтобы потом скрывать такую эффектную фигуру.