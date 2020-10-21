Как живут дети и внуки «барина» российского кино Никиты Михалкова
Видео
Какое будущее ждет младшего сына Рудковской и Плющенко – Арсения: видеопредсказание
Видео

«Глаза разбегаются, сколько всего!»: Бузова в ретро-платье с бантом на шее отоварилась в бутиках

Поющая телеведущая призналась, что она обожает шопинг и не привыкла экономить на себе.

«Глаза разбегаются, сколько всего!»: Бузова в ретро-платье с бантом на шее отоварилась в бутиках
Ольга Бузова. Фото: Instagram.com/buzova86

Возлюбленная шоумена Давида Манукяна не скрывает: как медийная персона она обязана выглядеть ухоженно и дорого. Поющая телеведущая тщательно следит за трендами, покупая только модные вещи. Но делать это 34-летняя Ольга Бузова старается в брендовых магазинах. К примеру, ее привлекают такие марки, как: Louis Vuitton и Chanel.

Судя по свежему посту в микроблоге ведущей проекта «Дом-2» именно в нарядах этих модных домов на съемках появляется поп-дива. На днях знаменитость отоварилась в бутиках, поспешив рассказать об этом верным почитателям.

Телеведущая Ольга Бузова
Ольга Бузова в розовом ретро-платье с бантом на шее и летящей юбкой пошопилась в дорогих бутиках. Фото: Instagram.com/buzova86

«Я, как и все девочки, обожаю шопинг! Глаза разбегаются сколько всего: сумки, туфли, ювелирные украшения», — отметила певица, но обновки показывать не стала.

Перед объективом фотокамеры Ольга Бузова предстала в светло-розовом платье стиля ретро с бантом на шее и летящей многослойной юбкой. Свои локоны знаменитость собрала в хвост, разделив гладкие волосы на прямой пробор. Примечательно, что ведущая «Дома-2» отдала предпочтение силуэтному наряду, сделав акцент на талии.

Тэги

«Дом-2. Остров любви»«Дом-2»: последние новостиестественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастамода и стильНовости googleОльга Бузова