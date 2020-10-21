«Продаю»: Анастасия Решетова съезжает с квартиры после расставания с бойфрендом

Бывшая девушка рэпера Тимати в ответах своим подписчикам рассказала, что планирует крупную покупку в ближайшее время. Анастасия Решетова опубликовала фото жилого комплекса в Stories личного профиля и поделилась, почему поспешила переехать с нынешнего места жительства.

Еще недавно первая вице-мисс Россия 2014 года заявляла, что будет жить вместе с сыном Ратмиром в квартире Тимати. Однако на днях модель поменяла свое решение. На вопрос: у тебя есть недвижимость для инвестиций, бизнесвумен ответила так:

«Да, есть. Это было моей целью 2020 года после родов. В 2019 заработала на 100-метровую квартиру в одном из лучших ЖК Москвы. Сейчас ее продаю, так как осознала, что отбить вложения получится очень и очень не скоро… Поэтому лучше куплю себе что-то прикольное для жизни. Чтобы и Ратику, и маме было комфортно».

По словам самой Анастасии, они с музыкантом Тимуром Юнусовым строили дом и должны были туда переехать. Но еще 11 сентября Решетова объявила о расставании с основателем лейбла Black Star. Тимати продолжает принимать активное участие в воспитании сына, однако годовалый малыш проживает с мамой.