Бориса Корчевникова заставили покинуть Украину, посадив на самолет до Стамбула

Ведущего программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия 1», Бориса Корчевникова заставили покинуть Украину, где он был последние несколько дней. Как сообщает пресс-служба украинской государственной пограничной службы, он ранее посещал Крым. Ближайшие три года ему нельзя будет появляться на Украине.

Как отметили украинские пограничники, Корчевников был посажен на самолет, который улетел из Киева в столицу Турции Стамбул. Уже оттуда он, скорее всего, полетит на родину в Россию.

Последние несколько дней Борис Корчевников делился фотографиями из Киева. Судя по всему, на это обратили внимание украинские пограничники.

больше по теме Корчевников обнародовал архивную запись эпохи СССР, на которой поделился детскими мечтами Часть планов Бориса с успехом осуществилась.

Борис Корчевников – популярный российский телеведущий. Он не раз признавался, что обожает путешествовать. Надо отметить, что Корчевников по-прежнему холост. Ему уже 38 лет, но пока он никак не может встретить свою вторую половинку.