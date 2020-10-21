Ольгу Дроздову доставили в больницу из-за проблем с сердцем

Актриса Ольга Дроздова доставлена в одну из московских больниц. У нее возникли проблемы с сердцем. Как отметили врачи, она жалуется на боли в области сердца. Медики оценивают ее состояние как стабильно нормальное, артистка проведет несколько дней в больнице, сообщает телеграм-канал «112».

Напомним, что Ольга Дроздова замужем за популярным актером Дмитрием Певцовым. Ее муж сам не так давно был госпитализирован. У него был обнаружен коронавирус. Спустя несколько недель он был выписан.

Добавим, что недавно Ольга Дроздова была гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Тогда ни о каких проблемах со здоровьем не было и речи. Звезда шутила и делилась подробностями личной жизни с Певцовым.

Как отмечала актриса, в их совместной жизни были разные периоды. Но им удалось сохранить любовь. Напомним, что в этой звездной паре есть совместный ребенок — сын Елисей. Родители отдали его в кадетское училище.