«Кончаловский – режиссер, ради которого я готова на любые жертвы»: Высоцкая высказалась о муже

Как отметила актриса, если супруг что-то от нее требует, то значит это нужно для создания образа.

Актриса Юлия Высоцкая заявила, что готова исполнять любую прихоть своего мужа режиссера Андрея Кончаловского. По ее словам, если он что-то от нее требует при создании фильма в момент съемок, то это просто необходимо для создания образа.

«Кончаловский — такой режиссер, ради которого я готова на любые жертвы. Раздеться в кадре, побриться, постричься — это все мелочи». Юлия Высоцкая

При этом Высоцкая отметила, что встречаются режиссеры, которые хотят раздеть в кадре определенную актрису. Ее муж, как она считает, совсем из другой категории. Он сосредоточен, прежде всего, на творческом процессе.

Также звезда заметила, что не всегда чувствует себя счастливой женщиной. По ее словам, это вполне нормально. Порой ей просто ничего не хочется иметь общего с окружающим миром, но такие дни, к счастью, бывают нечасто, сообщает портал Tatler.

Напомним, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский счастливы в браке много лет. У них двое общих детей — дочь Маша и сын Петр.